In Sicilia i primi due locali dove si entra solo con Green pass. I gestori: «Minacciati e insultati, ma andremo avanti» – L’intervista (Di martedì 20 luglio 2021) Nei giorni che precedono l’importante decisione del governo italiano sulla possibile obbligatorietà del Green pass, due ristoratori Siciliani hanno deciso di risolvere la questione da soli e permettere ai clienti di entrare soltanto se in possesso del certificato verde. I primi due locali italiani in cui si entra solo col Green pass hanno dunque anticipato le decisioni del governo, riscontrando già dalle prime ore non poche difficoltà. «La decisione è arrivata una settimana fa: era diventato impossibile gestire gli ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Nei giorni che precedono l’importante decisione del governo italiano sulla possibile obbligatorietà del, due ristoratorini hanno deciso di risolvere la questione da soli e permettere ai clienti dire soltanto se in possesso del certificato verde. Idueitaliani in cui sicolhanno dunque anticipato le decisioni del governo, riscontrando già dalle prime ore non poche difficoltà. «La decisione è arrivata una settimana fa: era diventato impossibile gestire gli ...

