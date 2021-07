Impresa riuscita per Jeff Bezos, nello spazio con New Shepard (Di martedì 20 luglio 2021) Impresa perfettamente riuscita. Jeff Bezos, il miliardario patron di Amazon, si è lanciato nello spazio a bordo della navicella New Shepard, costruita dalla sua società Blue Origin. L'Impresa proprio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021)perfettamente, il miliardario patron di Amazon, si è lanciatoa bordo della navicella New, costruita dalla sua società Blue Origin. L'proprio ...

Advertising

Affaritaliani : Impresa riuscita per Jeff Bezos, nello spazio con New Shepard - Pinocchionline : Molta gente in realtà, mi stupisco di quanto io sia riuscita in questa impresa - quoted_business : È giunto a circa 100 km di altezza. Il che significa una missione spaziale a tutti gli effetti #Bezos #spazio… - Osserv_Impresa : Sprint Bialetti, tra le migliori a Piazza Affari dopo piano e accordo su debito: La ristrutturazione del debito è s… - alfredoporro : RT @alfredoporro: @LetiziaMoratti Brava Moratti e’ riuscita nell’impresa nonostante gli ASINI che c’erano prima di Lei e che ancora si ritr… -