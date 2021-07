Google-Intesa Sanpaolo-TIM, via a portale dedicato a formazione per PMI e startup (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle (la cloud company del Gruppo TIM) hanno lanciato Opening Future, il portale dedicato allo sviluppo delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo piemontese. L’iniziativa fa seguito agli accordi per la realizzazione dei data center di Noovle in Piemonte e Lombardia su cui verranno create due Google Cloud Region e nei quali Intesa Sanpaolo migrerà una parte del suo sistema informativo. Il nuovo sito (www.openingfuture.it) è caratterizzato da un’ampia offerta di corsi ed ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) –Cloud,e Noovle (la cloud company del Gruppo TIM) hanno lanciato Opening Future, ilallo sviluppo delle competenze digitali per il mondo scolastico e per il tessuto produttivo piemontese. L’iniziativa fa seguito agli accordi per la realizzazione dei data center di Noovle in Piemonte e Lombardia su cui verranno create dueCloud Region e nei qualimigrerà una parte del suo sistema informativo. Il nuovo sito (www.openingfuture.it) è caratterizzato da un’ampia offerta di corsi ed ...

