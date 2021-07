Ex Ilva | principio incendio in reparto zincature Cornigliano

Advertising

rep_genova : Ex Ilva, principio d'incendio al reparto zincatura, via allo sciopero [aggiornamento delle 11:21] -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva principio

ANSA Nuova Europa

di incendio nel reparto zincature dell'exdi Cornigliano stamani. Le fiamme sono state subito spente dal personale, non si registrano feriti né intossicati. Sul posto le Rls. Ieri sera ...Oggi anche a Genova sciopero come in tutti i siti dell'exma chiediamo chiarezza per i nostri ...in poche settimane per fortuna senza feriti e questa mattina un nuovo episodio cold'...Nuovo incidente questa mattina allo stabilimento ex ilva di genova cornigliano, il quarto in meno di un mese. "Un principio d'incendio nella zincatura, spento immediatamente e non ci sono feriti- denu ...Principio di incendio nel reparto zincature dell'ex Ilva di Cornigliano stamani. Le fiamme sono state subito spente dal personale, non si registrano feriti né intossicati. Sul posto le Rls. Ieri sera ...