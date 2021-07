anteprima24 : ** Diga Campolattaro, Di Maria e Mastella: 'Pd sia propositivo, polemiche stupiscono' ** - CinqueRighe : ENTI - Regione, Diga Campolattaro Bonavitacola attacca il PD Benevento: Fa confusione - - anteprima24 : ** #Bonavitacola sulla diga di Campolattaro: 'Grande progetto, il #Pd sannita fa confusione' **… - ilvaglio1 : Commissariamento diga di Campolattaro, Masiello: tempi certi e condivisioni #digacampolattaro #gennarinomasiello… - ilvaglio1 : Per la Diga di Campolattaro arriva il Commissariamento del Governo #diga #campolattaro #pd #governodraghi #benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Diga Campolattaro

In realtà il Pd di Benevento annuncia in tono trionfale che il Governo avrebbe deciso di nominare un commissario per le opere riguardanti ladi. Non comprendo le ragioni di tale ...Sto parlando del progetto delladiche darà l'autonomia idrica a tutta la regione. Parliamo di un investimento di mezzo miliardo di euro, di questa cifra due terzi saranno versati ...“La vicenda ha assolutamente dell’incredibile ed è al limite dell’autolesionismo per gli interessi della nostra comunità, in quanto quei dirigenti acclamano il tentativo di “scippare” tale fondamental ...Nessun commissario per le opere di derivazione idrica alla diga di Campolattaro. E’ un ‘grande progetto’ della Regione e non ci saranno colpi di mano. Lo mette in chiaro il vicepresidente regionale Bo ...