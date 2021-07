Covid-19 e vaccini: studio cinese dimostra che vaccini non proteggono over80 neppure se hanno ricevuto due dosi (Di martedì 20 luglio 2021) Tra gli over 80, a stragrande maggioranza vaccinati, il 57,5% dei casi (487) ha riguardato gli anziani protetti a doppia dose. Per gli ospedalizzati, il 10,9 per cento aveva fatto anche il richiamo mentre il 23,6 per cento aveva fatto una sola dose L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021) Tra gli over 80, a stragrande maggioranza vaccinati, il 57,5% dei casi (487) ha riguardato gli anziani protetti a doppia dose. Per gli ospedalizzati, il 10,9 per cento aveva fatto anche il richiamo mentre il 23,6 per cento aveva fatto una sola dose L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Ruffino_Lorenzo : I dati dell'Iss dimostrano che i vaccini in Italia stanno funzionando incredibilmente bene. Evitano le formi più gr… - SalernoSal : Il sistema sanitario, per poter funzionare e curare tutte le patologie oltre al Covid, ha bisogno che una comunità… - borghi_claudio : Quindi significa che, facendo una semplice proporzione, che se gli over 60 si fossero tutti vaccinati i morti da co… - olympiansnews : Considerazioni etiche e giuridiche sull'obbligatorietà dei vaccini anti Covid-19 - LucioMM1 : @SlicerLice @alessvaleri @AurelianoStingi perchè covid li ha mandati fuori di testa, anche con i vaccini, anche ora… -