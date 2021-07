Ciclismo, gli azzurri provano il percorso delle Olimpiadi. Davide Cassani: “Mikuni Pass più duro del Civiglio” (Di martedì 20 luglio 2021) Il grande giorno sta per arrivare. Da sabato 24 luglio ci sarà l’assegnazione delle prime medaglie alle Olimpiadi di Tokyo e il Ciclismo su strada metterà in palio i tre metalli nella prova in linea al maschile, quella più attesa. Un percorso molto duro: 234 km con partenza da Musashinonomori Park ed arrivo al Fuji International Speedway nei quali vi saranno ben 4865 metri di dislivello. Ai nastri di partenza la compagine guidata dal CT Davide Cassani vedrà competere Vincenzo Nibali, Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Damiano Caruso e Giulio Ciccone. Serviranno lucidità e ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Il grande giorno sta per arrivare. Da sabato 24 luglio ci sarà l’assegnazioneprime medaglie alledi Tokyo e ilsu strada metterà in palio i tre metalli nella prova in linea al maschile, quella più attesa. Unmolto: 234 km con partenza da Musashinonomori Park ed arrivo al Fuji International Speedway nei quali vi saranno ben 4865 metri di dislivello. Ai nastri di partenza la compagine guidata dal CTvedrà competere Vincenzo Nibali, Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Damiano Caruso e Giulio Ciccone. Serviranno lucidità e ...

