Cenere dell’Etna, Musumeci: “Stanziati primi 8 mln per le spese dei comuni” (Di martedì 20 luglio 2021) “Oggi siamo al 47esimo fenomeno parossistico, l’Etna non ci dà tregua e sono interessati diversi comuni. C’è un aspetto non solo economico, ma anche sociale e sanitario”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Catania, al termine del vertice con il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) “Oggi siamo al 47esimo fenomeno parossistico, l’Etna non ci dà tregua e sono interessati diversi. C’è un aspetto non solo economico, ma anche sociale e sanitario”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello, a Catania, al termine del vertice con il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio. fag/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

