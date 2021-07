Calciomercato Serie B, Benevento: arriva Elia in prestito (Di martedì 20 luglio 2021) Benevento - Il Benevento ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Salvatore Elia in prestito con diritto e controopzione di riscatto. Ecco il comunicato del club: "Il Benevento comunica di aver ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021)- Ilha ufficializzato l'arrivo indi Salvatoreincon diritto e controopzione di riscatto. Ecco il comunicato del club: "Ilcomunica di aver ...

Genoa, Preziosi: "Scamacca è il futuro della Nazionale" Il Presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in radio. Tanti i temi trattati, tra i quali Gianluca Scamacca ...

Benevento calcio, arriva in prestito il centrocampista Elia Il Benevento Calcio ha reso noto di aver formalizzato l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione delle prestazioni sportiv ...

