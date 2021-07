Calciomercato Inter, niente Juve | Scambio per l’attaccante! (Di martedì 20 luglio 2021) L’Inter, oltre a essere alla ricerca di due esterni per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, vuole chiudere per un attaccante sul Calciomercato. Si fa largo l’ipotesi di uno Scambio con… L'articolo Calciomercato Inter, niente Juve Scambio per l’attaccante! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 20 luglio 2021) L’, oltre a essere alla ricerca di due esterni per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, vuole chiudere per un attaccante sul. Si fa largo l’ipotesi di unocon… L'articoloperè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - SimoneTogna : #nandez ha scelto l’#inter e spera che la situazione tra i nerazzurri e il #cagliari si sblocchi. Decisivo in tal s… - sportli26181512 : Inter, nome nuovo nell'affare Nandez: Non solo Radja Nainggolan nell’affare... -