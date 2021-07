Aumento degli sprechi con la pandemia per un quarto dei produttori agroalimentari Made in Italy (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - La pandemia ha causato anche un Aumento degli sprechi tra i produttori agroalimentari del Made in Italy. Lo rileva la ricerca a cura dell'Osservatorio Metronomo, commissionata da Metro Italia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e presentata oggi, secondo la quale il 26,18% dei produttori intervistati dichiara di aver aumentato lo spreco alimentare nel corso del 2020. E, per questi, si osserva un incremento significativo dello spreco: tra il 5 e il 15%. Le cause? "Sicuramente i lockdown e le restrizioni sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Laha causato anche untra idelin. Lo rileva la ricerca a cura dell'Osservatorio Metronomo, commissionata da Metro Italia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e presentata oggi, secondo la quale il 26,18% deiintervistati dichiara di aver aumentato lo spreco alimentare nel corso del 2020. E, per questi, si osserva un incremento significativo dello spreco: tra il 5 e il 15%. Le cause? "Sicuramente i lockdown e le restrizioni sul ...

Advertising

Tg3web : Nuovo balzo del tasso di positività, ricoveri in aumento. Lo stato della campagna di vaccinazione. Oltre il 50 per… - Ruffino_Lorenzo : In alcune regioni (Sardegna e Veneto) si inizia anche a vedere l'aumento degli ingressi in terapia intensiva, seppu… - Adnkronos : Lo rivela la ricerca Metronomo commissionata da Metro Italia alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. - zazoomblog : Aumento degli irregolari e dei morti sul lavoro: i drammatici dati dell’Inail - #Aumento #degli #irregolari #morti - mrcllznn : RT @mrcllznn: La variante Delta è ora il ceppo dominante in tutto il mondo e questo ha portato a un aumento dei casi di coronavirus in Asia… -