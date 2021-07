Apple rilascia iOS e tvOS 14.7, watchOS 7.6 e macOS 11.5 Big Sur RC 2. Ecco le novità (Di martedì 20 luglio 2021) Apple ha rilasciato pubblicamente iOS 14.7. Questo aggiornamento arriva a distanza di circa una settimana dalle Release Candidate, e a poco più di due mesi dal rilascio di iOS 14.6 che ha portato alcune novità, tra cui la modalità smarrito per gli AirTag e Dov’è. Stranamente, ancora non è stato rilasciato iPadOS 14.7 ma sono arrivati watchOS 7.6, tvOS 14.7 e la seconda Release Candidate di macOS 11.5 Big Sur agli sviluppatori. Con iOS e e iPadOS 14.7 arriva il supporto alla nuova MagSafe Battery Pack oltre alla visualizzazione dell’indice della qualità dell’aria in ... Leggi su helpmetech (Di martedì 20 luglio 2021)hato pubblicamente iOS 14.7. Questo aggiornamento arriva a distanza di circa una settimana dalle Release Candidate, e a poco più di due mesi dal rilascio di iOS 14.6 che ha portato alcune, tra cui la modalità smarrito per gli AirTag e Dov’è. Stranamente, ancora non è statoto iPadOS 14.7 ma sono arrivati7.6,14.7 e la seconda Release Candidate di11.5 Big Sur agli sviluppatori. Con iOS e e iPadOS 14.7 arriva il supporto alla nuova MagSafe Battery Pack oltre alla visualizzazione dell’indice della qualità dell’aria in ...

