Zielinski è già a Dimaro: ecco che cosa farà nei prossimi giorni (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la vittoria di ieri in amichevole, oggi il Napoli torna al lavoro di preparazione atletica. Da questa settimana, Luciano Spalletti potrà contare su una stella in più, uno dei più brillanti nella passata stagione: Piotr Zieli?ski. Il polacco si unisce ai compagni già presenti, sempre in attesa del ritorno di tutti gli altri nazionali (i tre italiani Insigne, Di Lorenzo e Meret, poi Fabián Ruiz, Lozano e Mertens). A Zieli?ski è già stata affidata una tabella di lavoro personalizzata, in modo da rimettersi subito in pari con i compagni. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la vittoria di ieri in amichevole, oggi il Napoli torna al lavoro di preparazione atletica. Da questa settimana, Luciano Spalletti potrà contare su una stella in più, uno dei più brillanti nella passata stagione: Piotr Zieli?ski. Il polacco si unisce ai compagni già presenti, sempre in attesa del ritorno di tutti gli altri nazionali (i tre italiani Insigne, Di Lorenzo e Meret, poi Fabián Ruiz, Lozano e Mertens). A Zieli?ski è già stata affidata una tabella di lavoro personalizzata, in modo da rimettersi subito in pari con i compagni.

tifoso_perfetto : @millansantamar @Torrenapoli1 Non lo vedo proprio idoneo in una mediana a 2. Tipo Zielinski. Co vuole piu un corazz… - SICULOOO : @BruceJumped Già , Luis Alberto e zielinski giocano in coppa d’Africa - salramon : @Chiariello_CS Come già scritto altro tweet non sono calciatori che giocano esattamente nello stesso ruolo. Hanno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski già Napoli, top e flop: super Osimhen, sottotono Petagna. Lobotka ritrova forma e sorriso, Politano c'è ... anzi, emergevano le assenze di Insigne, Lozano, Mertens, Fabián Ruiz, Zielinski, Ospina, Di ... Politano : la delusione per la mancata convocazione agli Europei è già alle spalle, ora c'è una nuova ...

DIRETTA/ Napoli Bassa Anaunia (risultato finale 12 - 0) streaming tv: la chiude Petagna ... per cercare di capire (nei limiti del possibile) se si vede già la mano di Spalletti e quello che ... come centrocampisti ecco Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmieri e Zielinski; ...

