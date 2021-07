Via D’Amelio, Scarpinato: “I depistaggi continuano ancora oggi. Nella storia delle stragi ci sono 15 morti strane, tra omicidi e suicidi” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Più trascorrono gli anni e più si comprende che la strage di via D’Amelio non è solo un caso giudiziario, ma è molto di più. È un capitolo della storia della lotta al potere in Italia, una cartina di tornasole del reale funzionamento del potere in Italia, il segreto ritratto di Dorian Gray nel volto feroce e criminale in alcuni settori della classe dirigente. E la strage di via D’Amelio è ancora tra noi, non è finita”. sono le parole dell’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, intervenuto nel capoluogo siciliano alla conferenza di Antimafia Duemila, “Strage di via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Più trascorrono gli anni e più si comprende che la strage di vianon è solo un caso giudiziario, ma è molto di più. È un capitolo delladella lotta al potere in Italia, una cartina di tornasole del reale funzionamento del potere in Italia, il segreto ritratto di Dorian Gray nel volto feroce e criminale in alcuni settori della classe dirigente. E la strage di viatra noi, non è finita”.le parole dell’ex procuratore generale di Palermo Roberto, intervenuto nel capoluogo siciliano alla conferenza di Antimafia Duemila, “Strage di via ...

