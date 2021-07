Via D'Amelio, Mattarella “la memoria rinnova l'impegno contro le mafie” (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'attentato di via D'Amelio, ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. La memoria di quella strage, che ha segnato così profondamente la storia repubblicana, suscita tuttora una immutata commozione, e insieme rinnova la consapevolezza della necessità dell'impegno comune per sradicare le mafie, per contrastare l'illegalità, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'attentato di via D', ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. Ladi quella strage, che ha segnato così profondamente la storia repubblicana, suscita tuttora una immutata commozione, e insiemela consapevolezza della necessità dell'comune per sradicare le, per contrastare l'illegalità, per ...

