Ufficiale | Giorgio Altare passa dal Genoa al Cagliari

Il Cagliari ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Genoa di Giorgio Altare, firma fino al 30 giugno 2025. Ecco la nota del club sardo: "Classe 1998, nato a Bergamo, è cresciuto nel Settore giovanile del Milan. Nell'estate 2017 è stato acquistato dal Genoa: una stagione in Primavera (30 presenze), a seguire la sua prima esperienza tra i professionisti, in prestito alla Feralpisalò in Serie C: qui totalizza 12 presenze, di cui 4 nei play-off promozione. Nel gennaio 2020 si trasferisce tra le fila dell'Olbia, dove diventa uno dei cardini della retroguardia: in una stagione e mezzo con i bianchi ...

