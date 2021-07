Torna l’incubo del vaiolo, questa volta delle scimmie: primo decesso in Cina (Di lunedì 19 luglio 2021) Dalla Cina arriva la prima segnalazione di un paziente deceduto a causa del virus animale, noto scientificamente come Monkey B Virus (BV) Mentre il mondo è ancora in armi contro il coronavirus, dalla Cina arriva una notizia poco rassicurante. E’ stato ufficialmente accertato per la prima volta nella storia della Cina un decesso causato da infezione di vaiolo della scimmia. Morto in Cina il primo paziente affetto dal virus Si tratta di un veterinario di Pechino di 53 anni che stava lavorando all’interno di un istituto di ricerca che si ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 luglio 2021) Dallaarriva la prima segnalazione di un paziente deceduto a causa del virus animale, noto scientificamente come Monkey B Virus (BV) Mentre il mondo è ancora in armi contro il coronavirus, dallaarriva una notizia poco rassicurante. E’ stato ufficialmente accertato per la primanella storia dellauncausato da infezione didella scimmia. Morto inilpaziente affetto dal virus Si tratta di un veterinario di Pechino di 53 anni che stava lavorando all’interno di un istituto di ricerca che si ...

