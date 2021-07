Tokyo 2020 | in Giappone cresce il malcontento per i Giochi | lo rivela un sondaggio

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 luglio 2021) Idistanno per iniziare ma l’umore non è dei migliori. Il Covid-19 sta infatti creando non poche difficoltà agli organizzatori ed agli atleti. Inoltre, anche la popolazione locale non sembra essere particolarmente entusiasta dello svolgimento dell’evento. Arlo è uncondotto dal quotidiano ‘Asahi Shinbun‘, che ha intervistato 1.444 persone in merito alla manifestazione. Ebbene è emerso che i due terzi deisi non reputi il Paese in grado di gestire in maniera sicura la pandemia da Covid-19. Oltre la metà delle persone sarebbe poi contraria alla ...