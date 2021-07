Spezia, annullata l'amichevole col Maia Alta Obermais (Di lunedì 19 luglio 2021) PRATO ALLO STELVIO - " Lo Spezia Calcio comunica che, la gara Spezia - Maia Alta Obermais, prevista per mercoledì 21 luglio alle ore 17.00 a Prato allo Stelvio è stata annullata ". Con questa nota ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021) PRATO ALLO STELVIO - " LoCalcio comunica che, la gara, prevista per mercoledì 21 luglio alle ore 17.00 a Prato allo Stelvio è stata". Con questa nota ...

Advertising

spaziocalcio : #Spezia, continua lo stop per il #COVID19: annullata la prossima amichevole - LiguriaNotizie : Spezia, annullata oggi amichevole con il Tirol - claudosky : RT @Miti_Vigliero: Lo Spezia nella bolla, sperando non vi siano focolai A Prato allo Stelvio tiene banco soprattutto il discorso Covid. Si… - Miti_Vigliero : Lo Spezia nella bolla, sperando non vi siano focolai A Prato allo Stelvio tiene banco soprattutto il discorso Covid… - sportface2016 : #Spezia, annullata l'amichevole con il Tirol. Sabato 24 luglio test a porte chiuse col Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia annullata Spezia, annullata l'amichevole col Maia Alta Obermais ... la gara Spezia - Maia Alta Obermais, prevista per mercoledì 21 luglio alle ore 17.00 a Prato allo Stelvio è stata annullata ". Con questa nota ufficiale lo Spezia ha reso noto che l'amichevole con ...

Serie A, paura Covid: otto contagi e le squadre corrono ai ripari E lo fa andando a colpire in maniera quasi del tutto clamorosa lo Spezia di Thiago Motta , che si ... Tutti in quarantena, e amichevole contro il Lecce di sabato prossimo che potrebbe essere annullata. ...

Spezia, annullata l'amichevole col Maia Alta Obermais Corriere dello Sport.it Spezia-Maia Alta Obermais: cancellata l'amichevole PRATO ALLO STELVIO - L'amichevole tra Spezia (alle prese con un cluster di contagi Covid) e Maia Alta Obermais, originariamente in programma mercoledì 21 luglio prossimo a Prato dello Stelvio, è stata ...

Spezia, annullata l'amichevole col Maia Alta Obermais PRATO ALLO STELVIO - "Lo Spezia Calcio comunica che, la gara Spezia - Maia Alta Obermais, prevista per mercoledì 21 luglio alle ore 17.00 a Prato allo Stelvio è stata annullata" ...

... la gara- Maia Alta Obermais, prevista per mercoledì 21 luglio alle ore 17.00 a Prato allo Stelvio è stata". Con questa nota ufficiale loha reso noto che l'amichevole con ...E lo fa andando a colpire in maniera quasi del tutto clamorosa lodi Thiago Motta , che si ... Tutti in quarantena, e amichevole contro il Lecce di sabato prossimo che potrebbe essere. ...PRATO ALLO STELVIO - L'amichevole tra Spezia (alle prese con un cluster di contagi Covid) e Maia Alta Obermais, originariamente in programma mercoledì 21 luglio prossimo a Prato dello Stelvio, è stata ...PRATO ALLO STELVIO - "Lo Spezia Calcio comunica che, la gara Spezia - Maia Alta Obermais, prevista per mercoledì 21 luglio alle ore 17.00 a Prato allo Stelvio è stata annullata" ...