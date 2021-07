Medico Spezia: «11 positivi? Cluster nato perché ci sono due no-vax» (Di lunedì 19 luglio 2021) Vincenzo Salini, Medico dello Spezia, ha commentato gli undici casi di positività al Covid nel gruppo-squadra aquilotto Vincenzo Salini, Medico dello Spezia, ha commentato gli undici casi di positività al Covid nel gruppo-squadra aquilotto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. «Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolo Cluster dal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene. Tutti i club stanno procedendo alle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Vincenzo Salini,dello, ha commentato gli undici casi dità al Covid nel gruppo-squadra aquilotto Vincenzo Salini,dello, ha commentato gli undici casi dità al Covid nel gruppo-squadra aquilotto. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. «Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no vax e si è creato un piccolodal punto di vista clinico. Per fortuna, tutti i ragazzi stanno bene. Tutti i club stanno procedendo alle ...

