Letti anti - sesso a Tokyo 2020? Il ginnasta smentisce in un (Di lunedì 19 luglio 2021) Letti di cartone anti - sesso a Tokyo 2020 per evitare contatti Covid? Una fake news. Il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan ha voluto fare una prova e così, in un video che ha postato sui social, lo ...

sportli26181512 : Olimpiadi, letti anti-sesso a Tokyo 2020? Ginnasta irlandese lo testa e dice 'no'. VIDEO: Rhys McClenaghan ha testa… - blogtivvu : Tokyo 2020, letti di cartone anti sesso? Atleta li mette alla prova: il video - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, letti anti-sesso al villaggio olimpico. Il video del ginnasta irlandese chiarisce tutto… - akavfrvnci : @fearlessvmar li ho appena letti ringrazio il giorno in cui ho iniziato ad ascoltare anche le opinioni degli anti - Sapiddu : Nel villaggio olimpico di Tokio hanno messo i “letti anti sesso”. Qualunque cosa siano, non funzionano. -