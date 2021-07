Leclerc, impresa e delusione: "Così fa male" (Di lunedì 19 luglio 2021) Charles secondo riporta la Ferrari al vertice ma è affranto: "Bastavano pochi chilometri... ma con le gomme Così non potevo resistere" di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Charles secondo riporta la Ferrari al vertice ma è affranto: "Bastavano pochi chilometri... ma con le gommenon potevo resistere" di LEO TURRINI

Advertising

f4lI1ng : @Charles_Leclerc sono orgogliosa di tifarti e supportarti, hai dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo… - ImpieriFilippo : RT @PieroLadisa: Non è la prima volta che #Leclerc si mette le mani sul casco in segno di delusione. L'aveva fatto anche a Montecarlo, dove… - PieroLadisa : Non è la prima volta che #Leclerc si mette le mani sul casco in segno di delusione. L'aveva fatto anche a Montecarl… - giusymc98 : Voi avete realizzato che Charles Leclerc ha disintegrato una Mercedes e l’altra l’ha tenuta dietro per 50 giri? HA… - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: #F1 | Silverstone: Leclerc sfiora l'impresa, spavento Verstappen #BritishGP -