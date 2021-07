Inter - Cagliari, asse caldo. Dalbert e Nainggolan sull'isola, Nandez senza fretta (Di lunedì 19 luglio 2021) L'asse tra Inter e Cagliari è quanto mai caldo. Dalbert ha appena raggiunto la Sardegna, dove giocherà in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, ma il piatto forte riguarda il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 luglio 2021) L'traè quanto maiha appena raggiunto la Sardegna, dove giocherà in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, ma il piatto forte riguarda il ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Nandez ha detto no alla #Premier che lo ha cercato fino a sabato. Vuole l’#Inter, ha accettato base fissa e bonus.… - FcInterNewsit : FcIN – Nandez, chiesta la cessione al Cagliari. Con l’Inter intesa per un quadriennale - TuttoMercatoWeb : TMW - Inter, accordo totale con Nandez. Mercoledì incontro con il Cagliari, le ultime - rsena77 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Inter-Cagliari, asse caldo. #Dalbert e #Nainggolan sull’isola, #Nandez senza fretta - BullaInterista : RT @Luca_Cilli: L'Inter lavora per raggiungere un accordo con il Cagliari per provare a chiudere la trattativa per Nandez. Il club nerazzur… -