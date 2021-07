Il coraggio di avere paura (e diventare antipatici)

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il covid non è solo una malattia. È un sentimento. Odiamo tutti il covid. Detestiamo tutti le restrizioni che ci ha imposto. Non sopportiamo l’isolamento, i negozi chiusi, i ristoranti sbarrati, i treni a capienza dimezzata, l’obbligo dei tamponi per viaggiare. Non sopportiamo di ingrassare perché, chiusi in casa, non facciamo che cucinare e mangiare. Vogliamo andare in palestra, in piscina, nei centri commerciali, in spiaggia, a teatro, al cinema, al museo. Vogliamo le fabbriche in piena attività, le esportazioni da record, i turisti che tornano in massa, l’economia che decolla. Rivogliamo tutti indietro la nostra vita. Come era prima di questo flagello che la globalizzazione ci ha messo ...