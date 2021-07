Green Pass | I diritti possono essere limitati purché ci sia proporzione

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - viaggrego : #GreenPass: per quanto ancora saremo #Pecore anziché #Lupi? - spacewanko : Mado effettivamente devo farmi il green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

Parlando poi del, Salvini ha detto che se ne parlerà "da ottobre in poi". "Partire adesso è impossibile " ha spiegato " perchè metà degli italiani ancora non possono fare la seconda dose ...' Sono assolutamente favorevole sull'utilizzo del: va usato molto e soprattutto va vaccinato il maggior numero possibile di italiani per scongiurare nuove chiusure '. Con queste parole Antonio Tajani , coordinatore nazionale di Forza ...Giovani e no vax, ecco chi sono i nuovi positivi in Italia Green pass, Burioni: 'Se a ottobre ci chiudono per colpa dei no vax mi trasferisco in Francia' ' I bambini hanno dovuto seppellire il padre i ...Prima il post in cui paragonava il green pass ai campi di concentramento nazisti. Poi chiede l'obbligo vaccinale per tutti.