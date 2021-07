Gran Premio di Polonia 2021. Einhorn è il migliore a D?ugo??ka (Di lunedì 19 luglio 2021) L’israeliano Itamar Einhorn ha vinto ieri 18 luglio 2021 la Visegrad 4 Bicycle Race – Gran Premio di Polonia a D?ugo??ka. Il secondo posto è andato al ceco Alois Kankovsky (Elkov-Kasper) e il terzo all’italiano Matteo Pongiluppi (Gallina Ecotek Colosio). Com’è andato il Gran Premio di Polonia? C’erano tre polacchi nella top ten: Jakub Kaczmarek (Mazowsze Heart of Poland) è arrivato 4°, Pawe? Franczak (Voster ATS Team) era settimo e Piotr Mierzy?ski (TC Chrobry Scott G?ogów) era 9°. Il percorso pianeggiante, veloce, ma anche ventoso della gara si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) L’israeliano Itamarha vinto ieri 18 lugliola Visegrad 4 Bicycle Race –dia D?ugo??ka. Il secondo posto è andato al ceco Alois Kankovsky (Elkov-Kasper) e il terzo all’italiano Matteo Pongiluppi (Gallina Ecotek Colosio). Com’è andato ildi? C’erano tre polacchi nella top ten: Jakub Kaczmarek (Mazowsze Heart of Poland) è arrivato 4°, Pawe? Franczak (Voster ATS Team) era settimo e Piotr Mierzy?ski (TC Chrobry Scott G?ogów) era 9°. Il percorso pianeggiante, veloce, ma anche ventoso della gara si è ...

Advertising

ravurinainen : RT @DaxGregory: Felice di aver visto anche questo #GPDueMari la 44a edizione, anche se dal divano e non all'ippodromo. Complimenti a #Rober… - GPENDURO : STRAORDINARIO GRAN PREMIO DELLA ENDUROGP IN ESTONIA PER IL TEAM FANTIC D’ARPA RACING DOMINATORE DELLA CLASSE YOUTH… - Man_Of_IKEA : RT @giroveloce: Sei stato esagerato @Charles_Leclerc, non so da che parte tu abbia potuto tirare fuori quei decimi. Veloce, bravo a gestire… - sylvylotty : RT @giroveloce: Sei stato esagerato @Charles_Leclerc, non so da che parte tu abbia potuto tirare fuori quei decimi. Veloce, bravo a gestire… - GiampaoloScopa : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 - Il Post -