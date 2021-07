Governo: Conte, ‘Cingolani ha nostra piena fiducia, ora passare da slogan a fatti’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Cingolani ha tutta la nostra fiducia, è un ministro che sta lavorando molto e il M5S darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l’economia circolare… beh, su questo bisogna rimboccarsi le maniche e passare dagli slogan ai fatti concreti”. Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, spiegando di essersi confrontato con il presidente del Consiglio anche di transizione ecologica, tema prioritario per il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Cingolani ha tutta la, è un ministro che sta lavorando molto e il M5S darà un grande contributo. Tutti parliamo di transizione ecologica ma come realizzarla, come declinare i progetti, come perseguire l’economia circolare… beh, su questo bisogna rimboccarsi le maniche edagliai fatti concreti”. Lo dice il leader in pectore del M5S Giuseppeal termine dell’incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, spiegando di essersi confrontato con il presidente del Consiglio anche di transizione ecologica, tema prioritario per il ...

