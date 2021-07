Gattuso: “Inzaghi preparato. Pressione? Normale, soprattutto se alleni la squadra Campione d’Italia” (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennaro Gattuso sull’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter Tra gli allenatori al via della prossima Serie A non ci sarà Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Napoli ha parlato della stagione che attende i suoi colleghi in un’intervista concessa a Il Messaggero. Inevitabile anche un passaggio sull’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Ecco le sue parole. “La Juve resta la più forte proprio per la qualità di gran parte dei suoi giocatori. E il ritorno di Massimiliano Allegri sposta parecchio: ha vinto tanto e non solo lì. E conosce l’ambiente. L’Inter? Simone Inzaghi è giovane e ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Gennarosull’arrivo di Simoneall’Inter Tra gli allenatori al via della prossima Serie A non ci sarà Gennaro. L’ex allenatore del Napoli ha parlato della stagione che attende i suoi colleghi in un’intervista concessa a Il Messaggero. Inevitabile anche un passaggio sull’arrivo di Simonesulla panchina dell’Inter. Ecco le sue parole. “La Juve resta la più forte proprio per la qualità di gran parte dei suoi giocatori. E il ritorno di Massimiliano Allegri sposta parecchio: ha vinto tanto e non solo lì. E conosce l’ambiente. L’Inter? Simoneè giovane e ...

