Eroina a casa di Libero De Rienzo. E ora spunta il suo ultimo post (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarebbe droga la polvere bianca rinvenuta a casa di Libero De Rienzo, l'attore morto di infarto a 44 anni; al setaccio i suoi contatti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarebbe droga la polvere bianca rinvenuta adiDe, l'attore morto di infarto a 44 anni; al setaccio i suoi contatti

Advertising

Corriere : Libero De Rienzo, l’esame dei Ris: «Eroina la polvere trovata in casa» - ilgiornale : Sarebbe #eroina quella rinvenuta a casa di #LiberoDeRienzo, morto a 44 anni a causa di un infarto. Ora si attende i… - lucio22673283 : Libero De Rienzo, i Ris: «Era eroina la polvere trovata in casa sua» - marco90355036 : Libero De Rienzo...bravo, molto bravo, bravissimo, un genio...se anche in casa sua c'era eroina chi se ne frega...v… - djaniceto : RT @_DAGOSPIA_: LA POLVERE BIANCA TROVATA IN CASA DI LIBERO DE RIENZO ERA EROINA – I RISULTATI DELLE PRIME ANALISI D -