Cyberpunk 2077 tra DLC ed espansioni | un dataminer scopre nuovi indizi

(Di lunedì 19 luglio 2021) L'universo di Cyberpunk 2077 sarà ampliato da CD Projekt RED con DLC, contenuti aggiuntivi ed espansioni ma, fino a questo momento, lo studio non ha condiviso dettagli precisi al riguardo. Lo studio rimane impegnato nella correzione dei bug, ma in cantiere ci sarebbero diverse novità per il gioco che dovrebbero arrivare nel corso del 2021. Come già detto, CDPR non ha ancora condiviso dettagli sui DLC e le espansioni, e non sappiamo con precisione quali contenuti dobbiamo aspettarci.

In attesa dei primi DLC di Cyberpunk 2077, diversi dataminer sembrano aver trovato degli indizi all'interno del codice del gioco. I dataminer continuano a dedicarsi all'esplorazione del codice di Cyberpunk 2077, alla ricerca di nuove informazioni.