Covid ticket in Belgio per eventi esterni con 1.500 persone (Di lunedì 19 luglio 2021) Il premier belga Alexander De Croo, ha annunciato che "dal 13 agosto il Covid safe ticket sarà usato per eventi a partire da 1.500 persone, unicamente all'esterno per una prima fase". L'obiettivo - ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Il premier belga Alexander De Croo, ha annunciato che "dal 13 agosto ilsafesarà usato pera partire da 1.500, unicamente all'esterno per una prima fase". L'obiettivo - ha ...

Covid ticket in Belgio per eventi esterni con 1.500 persone - Europa ANSA Nuova Europa

