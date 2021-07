Covid, nel Regno Unito non si consiglia la vaccinazione ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni (Di lunedì 19 luglio 2021) In base ai dati scientifici attuali, nel Regno Unito non si consiglia la vaccinazione ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni. È questa l'indicazione del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) che è stata recepita dal governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) In base ai dati scientifici attuali, nelnon silaaitra i 12 e i 17. È questa l'indicazione del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) che è stata recepita dal governo. L'articolo .

