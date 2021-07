Come potrebbe cambiare il green pass: obbligatorio per ristoranti al chiuso e discoteche (Di lunedì 19 luglio 2021) . In settimana il governo varerà le nuove regole sul green pass, che ne estenderanno l’uso ad altri ambiti rispetto a quanto stabilito finora. Su discoteche e ristoranti al chiuso il governo sembra aver trovato l’accordo per varare il decreto che rende obbligatoria la certificazione verde, che verrà rilasciata solo dopo entrambe le dosi di vaccino. La settimana prossima il governo vareràle nuove regole sul green pass, che ne estenderanno l’uso ad altri ambiti rispetto a quanto stabilito finora. La cabina di regia è prevista martedì e poi ci sarà il Cdm per allargare ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 19 luglio 2021) . In settimana il governo varerà le nuove regole sul, che ne estenderanno l’uso ad altri ambiti rispetto a quanto stabilito finora. Sualil governo sembra aver trovato l’accordo per varare il decreto che rende obbligatoria la certificazione verde, che verrà rilasciata solo dopo entrambe le dosi di vaccino. La settimana prossima il governo vareràle nuove regole sul, che ne estenderanno l’uso ad altri ambiti rispetto a quanto stabilito finora. La cabina di regia è prevista martedì e poi ci sarà il Cdm per allargare ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan potrebbe chiudere in settimana per Fodé Ballo-Touré (24) del Monaco, arriverebbe come vice Hernandez. Tra… - fattoquotidiano : Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: “Potrebbe essere una soluzione per una spinta” alla campag… - akhetaton11 : RT @OsservatorioRus: ?????????? Come negli anni più bui della #GuerraFredda, la notizia del primo #volo di un #privato oltre il limite dell’atmo… - lattedinociii : Oggi potrebbe essere Giovedì come Lunedì. - alswolf : @FrankJack90 @valigiablu @Giulia_B inventate da chi? e quale sarebbe il vantaggio (per costoro) di abbassare il tas… -

Ultime Notizie dalla rete : Come potrebbe Perché è fondamentale ricordare le vittime Lgbt dell'Olocausto ... tornò a casa dicendo di sentirsi come un 'fantasma' e uno 'zombie', di sentirsi come annientato ... si potrebbe rispondere che, tristemente, il '45 non portò a una vera e propria 'liberazione' per le ...

Box Office Italia: I Croods 2 secondo dietro Black Widow nel weekend Come altri film per le famiglie, anche I Croods 2 potrebbe ottenere importanti risultati nelle prossime settimane vista la tenuta sempre ottima di tali prodotti. In terza posizione La Notte del ...

Come potrebbe cambiare il green pass: obbligatorio per ristoranti al chiuso e discoteche Fanpage.it Prelievi Cardless: che cosa sono e come effettuarli Utilizzare le carte di credito è diventata una vera e propria abitudine, soprattutto nelle grandi città. Puoi pagare il biglietto del tram, un caffè o la spesa senza dover tirare fuori tutto dalla bor ...

Curiosity ha scoperto qualcosa che potrebbe aver cancellato segni di vita su Marte Secondo le ultime ricerche effettuate dalla Nasa tramite il rover Curiosity, alcune forme di vita su Marte sarebbero state cancellate ...

... tornò a casa dicendo di sentirsiun 'fantasma' e uno 'zombie', di sentirsiannientato ... sirispondere che, tristemente, il '45 non portò a una vera e propria 'liberazione' per le ...altri film per le famiglie, anche I Croods 2ottenere importanti risultati nelle prossime settimane vista la tenuta sempre ottima di tali prodotti. In terza posizione La Notte del ...Utilizzare le carte di credito è diventata una vera e propria abitudine, soprattutto nelle grandi città. Puoi pagare il biglietto del tram, un caffè o la spesa senza dover tirare fuori tutto dalla bor ...Secondo le ultime ricerche effettuate dalla Nasa tramite il rover Curiosity, alcune forme di vita su Marte sarebbero state cancellate ...