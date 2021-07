Calcio: 100.000 adesioni a Interspac, Cottarelli 'presto parleremo con club' (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug. - (Adnkronos) - Un azionariato popolare per l'Inter. È nata con questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli per un progetto al quale hanno già aderito diversi noti tifosi nerazzurri. Intervenuto a Sky Sport 24, l'economista ha spiegato quali sono i vantaggi dell'iniziativa: "Un azionariato popolare avrebbe diversi vantaggi. Innanzitutto si tratta di un capitale più stabile - ha esordito il professor Cottarelli -, non è un capitale che va e viene di anno in anno. Questo consente una pianificazione di medio termine: pensiamo soltanto alla costruzione di uno stadio. In secondo luogo, il capitale dei tifosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug. - (Adnkronos) - Un azionariato popolare per l'Inter. È nata con questo fine, società presieduta da Carloper un progetto al quale hanno già aderito diversi noti tifosi nerazzurri. Intervenuto a Sky Sport 24, l'economista ha spiegato quali sono i vantaggi dell'iniziativa: "Un azionariato popolare avrebbe diversi vantaggi. Innanzitutto si tratta di un capitale più stabile - ha esordito il professor-, non è un capitale che va e viene di anno in anno. Questo consente una pianificazione di medio termine: pensiamo soltanto alla costruzione di uno stadio. In secondo luogo, il capitale dei tifosi ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: 100.000 adesioni a Interspac, Cottarelli 'presto parleremo con club'... - thetrueshade : @Kitegaming2 Eh se li sarebbe meritati ma tanto non avrei risolto nulla.. sono più arrabbiato con me stesso ora per… - Gemelli_Amber : Calcio, venduta all’asta per oltre 100 mila dollari una maglia di ZidaneFollow Business24 ''Business24 è la testat… - TizianaP61 : @GassmanGassmann Il vaccino da solo non basta, visto che non ci protegge al 100%. Sono i comportamenti quelli che f… - tvbusiness24 : #Calcio, venduta all’asta per oltre 100 mila dollari una maglia di #Zidane -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio 100 Choc in Uruguay: suicida il difensore Martinez, campionato sospeso ... nel 2020 si sono verificati ben 718 suicidi, vale a dire 40 ogni 100 mila abitanti, e il mondo del calcio non è esente.

Dalla Sardegna a Sky Sport: bellezza e passione di Valentina Caruso Presenza in tv e impennata sui social: su instagram sfiora già i 100 mila contatti. Appassionata di sport, e di calcio in particolare che seguiva e praticava fin da bambina, Valentina, 36 anni di ...

Calcio, vecchia maglia Zidane venduta per oltre 100 mila dollari ANSA Nuova Europa Calcio: 100.000 adesioni a Interspac, Cottarelli 'presto parleremo con club' Milano, 19 lug. - Un azionariato popolare per l'Inter. È nata con questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli per un progetto al quale hanno g ...

ZIDANE, Vecchia maglia venduta per 100 mila dollari (ANSA) - NEW YORK, 18 LUG - Una delle maglie confezionate a Zinedine Zidane per la finale dei Mondiali di calcio del 1998 è stata venduta per oltre 100.000 dollari a Los Angeles. Lo ...

... nel 2020 si sono verificati ben 718 suicidi, vale a dire 40 ognimila abitanti, e il mondo delnon è esente.Presenza in tv e impennata sui social: su instagram sfiora già imila contatti. Appassionata di sport, e diin particolare che seguiva e praticava fin da bambina, Valentina, 36 anni di ...Milano, 19 lug. - Un azionariato popolare per l'Inter. È nata con questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli per un progetto al quale hanno g ...(ANSA) - NEW YORK, 18 LUG - Una delle maglie confezionate a Zinedine Zidane per la finale dei Mondiali di calcio del 1998 è stata venduta per oltre 100.000 dollari a Los Angeles. Lo ...