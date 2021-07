Beautiful Anticipazioni 20 luglio 2021 | Katie è stanca di essere la seconda scelta di Bill!

(Di lunedì 19 luglio 2021) Scopriamo insieme lee la Trama didel 20. Nella Puntata in onda su Canale 5, mentre il confronto tra Sally e Flo volge al peggio, quello tra Bill esembra senza alcuna via di uscita: la Logan non è disposta a perdonare!

: Katie riflette su cosa fare con Bill e Brooke Katie non ha concesso alcuna soddisfazione a Quinn . Quando la Fuller ha preteso da lei riconoscenza, la Logan l'ha smascherata, ...Anche Aydan rimane sconvolta quando Serkan fa ritorno a casa senza Selin, ma il giovane Bolat evita di confidarsi con la madre Brave andpuntata oggi, 19 luglio: Mihriban ...Beautiful, anticipazioni 20 luglio: situazione invariata per Bill e Katie, ma anche per Sally. Chiariamo meglio cosa intendiamo. Beautiful, anticipazioni 20 luglio: non servono le suppliche di Bill a ...Sally si trova sempre più invischiata nella sua storia fondata su una grande menzogna. Ma stavolta, oltre alla dottoressa Escobar, sarà anche Flo a farne le spese. Liam va a casa di Steffy per vedere ...