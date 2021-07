Barcellona, Depay: “Stile di gioco perfetto per me. Koeman ha insistito per farmi venire” (Di lunedì 19 luglio 2021) Memphis Depay è arrivato a Barcellona, pronto a mettersi a disposizione di Ronald Koeman: “E’ un giorno speciale, sono molto emozionato. E’ tutto molto bello e sarà una giornata incredibile. Spero di vincere molti titoli, per questo sono venuto in questo grande club“. L’obiettivo per l’olandese è di imporsi all’interno di una big europea: “Voglio iniziare bene la stagione ed essere totalmente concentrato. Cercherò di adattarmi il più rapidamente possibile. Amo giocare un calcio offensivo ed essere creativo in campo, creando occasioni, assist e gol. Lo Stile di gioco del Barça è perfetto ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Memphisè arrivato a, pronto a mettersi a disposizione di Ronald: “E’ un giorno speciale, sono molto emozionato. E’ tutto molto bello e sarà una giornata incredibile. Spero di vincere molti titoli, per questo sono venuto in questo grande club“. L’obiettivo per l’olandese è di imporsi all’interno di una big europea: “Voglio iniziare bene la stagione ed essere totalmente concentrato. Cercherò di adattarmi il più rapidamente possibile. Amo giocare un calcio offensivo ed essere creativo in campo, creando occasioni, assist e gol. Lodidel Barça è...

