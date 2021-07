Ballo-Touré: “Incredibile essere qui per me, ai tifosi prometto che darò il 200% per la maglia” (Di lunedì 19 luglio 2021) Ballo-Touré, neo acquisto del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i microfoni di Milan Tv. Ecco le sue prime parole da rossonero: “All’inizio non ci credevo molto perché per me è qualcosa di straordinario. Ho continuato a non crederci finché non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. E’ un sogno per me“. Su Theo Hernandez e Maignan: “Theo Hernandez? E’ molto forte, è cresciuto tantissimo. Per me è uno dei giocatori più importanti del Milan, perchè non seguire le sue orme. Maignan? Ho già giocato con lui, siamo cresciuti insieme al PSG e poi abbiamo giocato insieme al Lille. Mike per me è come un fratello, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021), neo acquisto del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite i microfoni di Milan Tv. Ecco le sue prime parole da rossonero: “All’inizio non ci credevo molto perché per me è qualcosa di straordinario. Ho continuato a non crederci finché non sono arrivato a Milano. Mi ha fatto davvero piacere, sono molto felice. E’ un sogno per me“. Su Theo Hernandez e Maignan: “Theo Hernandez? E’ molto forte, è cresciuto tantissimo. Per me è uno dei giocatori più importanti del Milan, perchè non seguire le sue orme. Maignan? Ho già giocato con lui, siamo cresciuti insieme al PSG e poi abbiamo giocato insieme al Lille. Mike per me è come un fratello, ...

