Atp Umago 2021 | il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money dell'Atp 250 di Umago 2021, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Il numero uno del seeding è lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, mentre nella parte bassa del tabellone il favorito, in base alla classifica, risulta essere il serbo Dusan Lajovic. Tra gli italiani presenti ci sono Cecchinato, Travaglia, Mager e Caruso. E' di 419 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione ...

