Atp Finals, la Race per Torino 2021 aggiornata: Berrettini e Sinner sognano la qualificazione (Di lunedì 19 luglio 2021) La classifica della Race per Torino 2021 aggiornata settimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannik Sinner può alimentare il suo sogno chiamato Atp Finals. L’azzurro, visto il livello di tennis espresso in quest’avvio di stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per la qualificazione fino alla fine. Si può dire lo stesso di Matteo Berrettini, protagonista di una prima parte dell’anno straordinaria. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) La classifica dellapersettimana per settimana. Mancano ancora molti mesi all’appuntamento con il Torneo dei Maestri, in scena dal 14 al 21 novembre, ma si può già iniziare a fare qualche calcolo. Jannikpuò alimentare il suo sogno chiamato Atp. L’azzurro, visto il livello di tennis espresso in quest’avvio di stagione, ha tutte le carte in regola per lottare per lafino alla fine. Si può dire lo stesso di Matteo, protagonista di una prima parte dell’anno straordinaria. Di seguito la ...

