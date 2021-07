Ascolti tv 18 luglio 2021: la serie di Rai2 vince la serata davanti a Rai1 e Canale5 (Di lunedì 19 luglio 2021) Ascolti tv: Delitti in Paradiso batte Vivi e lascia vivere Nella domenica di metà luglio, con gli Europei archiviati e le Olimpiadi di Tokyo in arrivo, si impone la serie tv Delitti in Paradiso in onda su Rai2, che ha registrato il 9,8% di share: 8,94% e 1,687 milioni di telespettatori con il primo episodio e il 10,57% e 1,769 milioni con il secondo. Dietro si piazza Rai1 con il film tv Vivi e lascia vivere con l’8,8%: 9,27% e 1,729 milioni d’italiani collegati con il primo episodio e 8,25% e 1,298 milioni con il secondo. Medaglia di bronzo per Canale5 con la serie tv ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 19 luglio 2021)tv: Delitti in Paradiso batte Vivi e lascia vivere Nella domenica di metà, con gli Europei archiviati e le Olimpiadi di Tokyo in arrivo, si impone latv Delitti in Paradiso in onda su, che ha registrato il 9,8% di share: 8,94% e 1,687 milioni di telespettatori con il primo episodio e il 10,57% e 1,769 milioni con il secondo. Dietro si piazzacon il film tv Vivi e lascia vivere con l’8,8%: 9,27% e 1,729 milioni d’italiani collegati con il primo episodio e 8,25% e 1,298 milioni con il secondo. Medaglia di bronzo percon latv ...

