Arrestano marito e moglie per spaccio di stupefacenti a Perinaldo

Advertising

oggicronacaim : I carabinieri della compagnia di Bordighera arrestano marito e moglie per spaccio di stupefacenti - riviera24 : Coppia dello spaccio a Perinaldo, carabinieri arrestano marito e moglie - Indagine partita nel 2019, cocaina e hash… - GiornaleVicenza : #Montegalda I carabinieri arrestano marito e moglie e denunciano la figlia di 15 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestano marito

Riviera24

Il 12 luglio, i carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Imperia nei confronti di un pluripregiudicato 37enne ...Litiga con il figlio e gli scaglia i bicchieri addosso ferendolo, i carabinieri lo. Pochi ...di San Massimo si è rivolta al 112 per segnalare una violenta lite in atto tra l'ex, un ...i Carabinieri ella Compagnia di Bordighera arrestano marito e moglie per spaccio di stupefacenti entrambi residenti a Perinaldo ...Ha aspettato che la moglie tornasse vicino casa, poi l'ha aggredita e gli ha sferrato una coltellata all'addome. La donna, 61 anni, è stata ricoverata e operata d'urgenza. Un tentato omicidio accaduto ...