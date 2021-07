Alessandra Amoroso a San Siro nel 2022, biglietti in prevendita (Di lunedì 19 luglio 2021) Alessandra Amoroso a San Siro nel 2022: al via la prevendita dei biglietti su TicketOne e VivaTicket. Nella giornata di ieri, la cantante aveva anticipato che oggi sarebbe arrivato un grande annuncio per i suoi fan. Puntuale, come promesso, Alessandra Amoroso ha svelato tutto: si esibirà in concerto a San Siro nel 2022. Per lei sarà la prima volta in uno stadio in concerto e nell’annunciare l’evento ricorda quando San Siro non era neanche lontanamente immaginabile, quando si esibiva dinanzi lo specchio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)a Sannel: al via ladeisu TicketOne e VivaTicket. Nella giornata di ieri, la cantante aveva anticipato che oggi sarebbe arrivato un grande annuncio per i suoi fan. Puntuale, come promesso,ha svelato tutto: si esibirà in concerto a Sannel. Per lei sarà la prima volta in uno stadio in concerto e nell’annunciare l’evento ricorda quando Sannon era neanche lontanamente immaginabile, quando si esibiva dinanzi lo specchio ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso √ Concerti 2022 a San Siro: niente Springsteen, c'è Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso non si pone limiti e annuncia una data a San Siro: l'appuntamento è fissato per il 13 luglio del 2022. "In questi dodici anni sono cresciuta molto, è un grande traguardo per me e ...

Alessandra Amoroso in concerto a San Siro a luglio 2022: info e biglietti Il 13 luglio 2022 sarà il giorno in cui "TUTTO ACCADE a San Siro". Nel corso degli anni ALESSANDRA AMOROSO ha sorpreso il pubblico con veri e propri concerti evento e ora, per il live numero 200 della sua carriera, è pronta a conquistare il palco più prestigioso della musica pop e rock ...

