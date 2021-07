Wta Gdynia 2021, programma e orari lunedì 19 luglio: Di Sarra sfida Irina Bara (Di domenica 18 luglio 2021) lunedì 19 luglio inizia il main draw del Wta 250 di Gdynia e una nostra portacolori proverà a proseguire il suo viaggio: Federica Di Sarra, proveniente dalle qualificazioni, affronterà Irina Bara per un posto agli ottavi. Yulia Putintseva e Tamara Zidansek sono le prime due teste di serie del tabellone. Di seguito il programma completo. Centre Court A partire dalle 11:00: Anna Blinkova (5) vs Anna Karolina Schmiedlova A seguire: Valeriia Olianovskaia vs Anna Bondar A seguire: Kateryna Bondarenko vs Weronika Falkovska A seguire: Urszula Radwanska vs Kristina Kucova Court ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)19inizia il main draw del Wta 250 die una nostra portacolori proverà a proseguire il suo viaggio: Federica Di, proveniente dalle qualificazioni, affronteràper un posto agli ottavi. Yulia Putintseva e Tamara Zidansek sono le prime due teste di serie del tabellone. Di seguito ilcompleto. Centre Court A partire dalle 11:00: Anna Blinkova (5) vs Anna Karolina Schmiedlova A seguire: Valeriia Olianovskaia vs Anna Bondar A seguire: Kateryna Bondarenko vs Weronika Falkovska A seguire: Urszula Radwanska vs Kristina Kucova Court ...

