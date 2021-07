Wolverhampton, Raul Jimenez torna a giocare dopo la frattura al cranio (Di domenica 18 luglio 2021) Raul Jimenez torna a giocare dopo la frattura al cranio, rimediata nel novembre 2020. L’attaccante del Wolverhampton è sceso in campo poco più di mezz’ora nel test amichevole di sabato 17 luglio contro il Crewe Alexandra. Ritorno dopo un lungo stop per il numero 9, che nel novembre 2020 abbandonò la sfida contro l’Arsenal con tanto di bombola di ossigeno dopo uno scontro di gioco con David Luiz. Passato il grande spavento e trascorsi i mesi necessari per il pieno recupero, Jimenez è finalmente ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)laal, rimediata nel novembre 2020. L’attaccante delè sceso in campo poco più di mezz’ora nel test amichevole di sabato 17 luglio contro il Crewe Alexandra. Ritornoun lungo stop per il numero 9, che nel novembre 2020 abbandonò la sfida contro l’Arsenal con tanto di bombola di ossigenouno scontro di gioco con David Luiz. Passato il grande spavento e trascorsi i mesi necessari per il pieno recupero,è finalmente ...

sportface2016 : #Wolverhampton, #RaulJimenez torna a giocare dopo la frattura al cranio rimediata nel novembre 2020 - STnews365 : Raul Jimenez di nuovo in campo: 230 giorni dopo la frattura del cranio Il giocatore messicano dei Wolves aveva tenu… - PremierShowIT : ?? Dopo otto mesi Raul Jimenez è finalmente tornato in campo con il suo Wolverhampton! Il messicano ha giocato mezz'… - MattPetcoke : l'attaccante perfetto per il gioco di Mourinho, non fosse che ha avuto un gravissimo infortunio (frattura del crani… -

