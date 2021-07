Skate non sarà all’EA Play Live, ma mostrerà qualcosa domani – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 18 luglio 2021) Attraverso Twitter Full Circle ha riferito che Skate non sarà presente all’EA Play Live, ma lo studio mostrerà qualcosa di piccolo domani.. Attraverso Twitter Full Circle ha riferito che i lavori di Skate sono ancora in alto mare. Lo studio si è appena formato e per questo motivo non è ancora in grado di mostrare qualcosa di sostanzioso durante l’EA Play Live. A parziale consolazione, i fan potrebbero vedere “un piccolo qualcosa” del gioco domani. ... Leggi su helpmetech (Di domenica 18 luglio 2021) Attraverso Twitter Full Circle ha riferito chenonpresente, ma lo studiodi piccolo.. Attraverso Twitter Full Circle ha riferito che i lavori disono ancora in alto mare. Lo studio si è appena formato e per questo motivo non è ancora in grado di mostraredi sostanzioso durante l’EA. A parziale consolazione, i fan potrebbero vedere “un piccolo” del gioco. ...

