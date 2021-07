Sanitari no vax, Cub Veneto: 'No al ricatto o ti vaccini o ti tolgo il salario' (Di domenica 18 luglio 2021) Cub Veneto interviene sulla delicata questione relativa agli operatori no vax: 'Come sindacato - spiegano in una nota ufficiale - ci siamo schierati a fianco dei Sanitari che si ribellano a tale ... Leggi su vicenzatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Cubinterviene sulla delicata questione relativa agli operatori no vax: 'Come sindacato - spiegano in una nota ufficiale - ci siamo schierati a fianco deiche si ribellano a tale ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanitari vax Sanitari no vax, Cub Veneto: 'No al ricatto o ti vaccini o ti tolgo il salario' 'Soprattutto - concludono - a breve tutti capiremo che la campagna denigratoria contro gli Operatori sanitari 'No Vax' è funzionale a distrarre l'attenzione pubblica da chi con la Pandemia e con la ...

Medici no vax, scattano le prime 200 sospensioni. In tutto il Veneto a rischio ventimila posti VENEZIA - Gli Ordini professionali sono compatti: 'Tolleranza zero nei confronti dei sanitari non vax , chi non si vaccina va sospeso, a casa senza stipendio '. Ma i medici e gli infermieri che non ne vogliono sapere del siero anti Covid sono già ricorsi alle carte bollate: 'Tutte le ...

Operatori sanitari non vaccinati, Bonaccini attacca: "Cambino mestiere" il Resto del Carlino Green Pass obbligatorio in Francia: 114 mila in piazza Dopo la decisone del presidente Macron di rendere obbligatorio il Green Pass in Francia, circa 114 mila francesi sono scesi in piazza.

Prima dei no-vax aiutiamo gli a-vax C’è un iceberg nascosto dietro i numeri di coloro che ancora mancano alla vaccinazione, ed è composto da persone semplicemente non informate ...

