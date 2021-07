Rischia di annegare in mare, a salvarla due cani eroi (Di domenica 18 luglio 2021) A Palinuro una quindicenne ha Rischiato la vita in mare, a salvare la vita al ragazzo due cani eroi: il video ha fatto il giro del web. Fonte Foto Adobe StockLuna e Igor questo il nome degli eroi della giornata, due Labrador specializzati proprio nei salvataggi in mare. Nel pomeriggio di ieri i due Labrador, uno nero e l’altro color miele, sono intervenuti per salvare una ragazza in difficoltà in mare. Il video del salvataggio dei due animali ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Ecco cosa è successo sulla spiaggia di Palinuro, dove i due animali ... Leggi su chenews (Di domenica 18 luglio 2021) A Palinuro una quindicenne hato la vita in, a salvare la vita al ragazzo due: il video ha fatto il giro del web. Fonte Foto Adobe StockLuna e Igor questo il nome deglidella giornata, due Labrador specializzati proprio nei salvataggi in. Nel pomeriggio di ieri i due Labrador, uno nero e l’altro color miele, sono intervenuti per salvare una ragazza in difficoltà in. Il video del salvataggio dei due animali ha fatto il giro del web nelle ultime ore. Ecco cosa è successo sulla spiaggia di Palinuro, dove i due animali ...

