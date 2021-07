Nel 2022 al via lavori per Terrazza a Mare a Lignano (Di domenica 18 luglio 2021) Il cronoprogramma per i lavori di ristrutturazione e valorizzazione di un’architettura emblematica di Lignano Sabbiadoro e dell’intero Friuli Venezia Giulia, la Terrazza a Mare progettata dall’architetto Aldo Bernardis nel 1972 e quindi prossima al cinquantesimo anniversario, è stato fissato: a marzo 2022 verrà presentato il progetto definitivo e a fine anno presumibilmente affidati i lavori, con l’obiettivo dell’inaugurazione per la stagione balneare 2024. I dettagli del progetto, che ha già copertura finanziaria con fondi della Regione, sono stati approfonditi nel corso di un incontro ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 luglio 2021) Il cronoprogramma per idi ristrutturazione e valorizzazione di un’architettura emblematica diSabbiadoro e dell’intero Friuli Venezia Giulia, laprogettata dall’architetto Aldo Bernardis nel 1972 e quindi prossima al cinquantesimo anniversario, è stato fissato: a marzoverrà presentato il progetto definitivo e a fine anno presumibilmente affidati i, con l’obiettivo dell’inaugurazione per la stagione balneare 2024. I dettagli del progetto, che ha già copertura finanziaria con fondi della Regione, sono stati approfonditi nel corso di un incontro ...

GoalItalia : Dopo gli Europei ?????? i Mondiali ?? Nel 2022 a trionfare in Qatar sarà ____________?? - Gazzetta_it : #calciomercato L'unico big in scadenza nel 2022: @Inter, rinnovo #Brozovic senza follie - Mov5Stelle : L’ultima sparata del “Bomba”, al secolo Matteo Renzi, è un referendum (sic!) nel 2022 per abolire il… - LaRomanBomber : RT @GoalItalia: Dopo gli Europei ?????? i Mondiali ?? Nel 2022 a trionfare in Qatar sarà ____________?? - Arianna42843157 : @Patrizi66164836 @marmanyoro @VitClaudio La sperimentazione termina a dicembre del 2022, quindi in teoria lo potrem… -