Napoli, Spalletti punta tutto su Osimhen (Di domenica 18 luglio 2021) Prima uscita stagionale per il Napoli di Luciano Spalletti, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell'inizio del campionato di Serie A. Si è messo in grande spolvero Osimhen, si preannuncia una stagione ricca di soddisfazioni per il calciatore nigeriano. Gli azzurri sono reduci da una stagione altalenante, in particolar modo è stato fallito all'ultima giornata l'accesso alla Champions League. La decisione del presidente De Laurentiis è stata quella del divorzio con Gennaro Gattuso e al suo posto è stato scelto Luciano Spalletti. L'ex Inter è un profilo di altissimo livello, uno dei migliori allenatori in ...

