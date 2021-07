Napoli | Osimhen splende già | quattro gol nei 12 del primo test

(Di domenica 18 luglio 2021) Aurelio De Laurentiis si augurò fosse uniano" a Castel di Sangro. È passato un anno, non proprio semplice, per il centravanti nigeriano che - fra infortuni e covid - ha fatto solo ...

Advertising

claudioruss : Il primo #Napoli di Luciano #Spalletti: Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano,… - tuttosport : Il #Napoli di #Spalletti è uno show: 12-0 con poker di #Osimhen ??? - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Osimhen si presenta a #Spalletti con 4 gol alla prima amichevole - - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - SIMONE4ESPOSITO : RT @SkySport: Napoli-Bassa Anaunia 12-0: show di Osimhen nell'amichevole a Dimaro #SkySport #Napoli #Osimhen -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

Corriere dello Sport

... ilbatte 12 - 0 il Bassa Anaunia sul campo di Dimaro Folgardia Primi sprazzi del... Buona la prestazione di Victor, subito in palla, che nei primi 45 ha messo a segno ...... sono scesi in campo, per gli azzurri, gli uomini più quotati eha dato spettacolo, ... che rende felice Spalletti all'esordio, sia pur in amichevole, sulla panchina del. Oltre al poker ...Il Napoli batte la Bassa Anaunia per 12-0 e vince la prima amichevole stagionale a Dimaro Folgarida con un Osimhen scatenato. E’ di Elmas il primo gol ufficiale degli azzurri dopo 8 minuti. Poi ...Gli azzurri riprenderanno domani mattina gli allenamenti. Luciano Spalletti è apparso abbastanza soddisfatto per la gara di oggi.